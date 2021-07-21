На деревню к бабушке: Софья Таюрская привезла солиста Little Big Илью Прусикина в сибирскую глубинку в отпуск

На деревню к бабушке: Софья Таюрская привезла солиста Little Big Илья Прусикина в сибирскую глубинку в отпуск. Фото: Сергей Базыров

- Все! Мы уехали в отпуск... в Сибирь, - делится с подписчиками в сторис в Инстаграм солист LittleBig Илья Прусикин. Он и его возлюбленная Софья Таюрская этим летом поехали не на белоснежные пляжи Мальдив, открытых для туристов, а к бабушке в деревню. Софья два дня рассказывает об отдыхе в Осе, на своей малой родине.

Девушка уже успела показать солисту LittleBig местные красоты. Пара прогулялась по селу и сделала видео возле стелы "Я люблю Осу", собрали в лесу ягод и искупались в Братском водохранилище. Причем звезды загорали, лежа возле машины на пляже, где отдыхают все местные жители. Этим пользуются их фанаты - в сети все больше фотографий с отметками аккаунтов артистов.

- Ехали с сестрой с работы, увидели, как Соня и Илья собираются куда-то ехать на квадроцикле, - рассказывает корреспонденту "КП"- Иркутск" местный житель Вячеслав Ротькин. - И только проехав мимо них я понял: это же не какая-то там группа, это LittleBig, надо сфотографироваться. Я начал разворачивать машину, а они остановились и ждали, пока я не подъеду к ним. Сразу видно, люди без звездной болезни.

Солисты LittleBig не отказывают своим поклонникам в совместных фотографиях. Фото: Вячеслав Ротькин

После того, как Таюрская и Прусикин пересекли границу Осинского района, об этом узнала буквально вся округа. Поднялась настоящая шумиха. Люди вместе со своими детьми приезжают к дому бабушки Софьи с надеждой, что кумиры подростков позволят сделать памятное фото. И как видно, артисты не отказывают.

К слову, пара приехала в гости к любимой 84-летней бабуле Софьи. Может быть, пришла пора знакомить избранника с родными? Ведь по словам самой Валентины Николаевны, с которой корреспондент «КП»- Иркутск» имел честь разговаривать пару месяцев назад, никакого ухажера своей внучки она не знает.

- Да, в мае ездила к Софье в Питер с родственниками, она нас пригласила, - рассказала тогда Валентина Николаевна. - Праздновали ее 30-летие. И Киркоров был, и Павлиашвили помню, а жениха никакого не было.

После этого женщина поспешила положить трубку. Оно и понятно, ведь хейтеры только недавно перестали закидывать соцсети Таюрской обидными словами "предательница", "увела из семьи" и "разрушила".

Софья в Инстаграм рассказала, что последний месяц они с Ильей очень много работали и устали, поэтому в ближайшую неделю пара не планирует заниматься ничем кроме отдыха.

«А когда вернемся, ждите кучу всего офигенного» - пообещала солистка LittleBig.