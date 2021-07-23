Школьница из сибирской глубинки подарила солистке LittleBig портрет, нарисованный своими руками

Школьница из Осы подарила солистке LittleBig портрет, нарисованный своими руками. Фото: Личный архив: Арины Шатхановой

- О том, что Соня Таюрская приехала в деревню, мне рассказала бабушка, - вспоминает 11-летняя Арина Шатханова. - Их дом как раз на соседней улице, вот мы и решили с сестрой пойти туда.

Несколько дней возле одного из домов поселка Оса выстраивается очередь из подростков и их родителей. Дело в том, что здесь живет Валентина Николаевна, бабушка знаменитой певицы Софьи Таюрской. Этим летом солистка группы LittleBig предпочла морским пляжам берег Байкала. Приехала на деревню к бабушке Софья не одна, а со своим бойфрендом Ильей Прусикиным. И не прячутся за высоченным забором! Загорают на пляже вместе с односельчанами, собирают землянику в лесу, направо и налево раздают автографы, не отказывают поклонникам в селфи.

Среди юных фанатов оказалась и Арина Шатханова. Школьница живет с родителями в Бурятии, а в Осу приезжает бабушке с дедушкой на каникулы.

- Когда мы решили пойти к дому Таюрской и ждать ее вместе с другими людьми, поняла, что с пустыми руками идти нельзя, - рассказала школьница корреспонденту "КП"-Иркутск". - Времени было немного, поэтому я решила нарисовать для Сони портрет. Я нашла ее фотографию и постаралась повторить. С собой у меня были маркеры и акварель. Раньше я уже рисовала группу LittleBig, но в этот раз захотела сделать подарок именно для Софьи.

Так всего за час девочка своими руками нарисовала портрет и лично подарила артистке.

- Она улыбалась, сказала спасибо и предложила сфотографироваться. Мне показалось, что они с Ильей очень добрые.

11-летняя Арина нашла фото Таюрской в сети и за час повторила его маркерами и акварелью. Личный архив: Арины Шатхановой

К слову, Арина не единственная фанатка творчества группы в своей семье. Больше всех любит танцевать под ритмичные песни ее младшая двухгодовалая сестра Оля. Они вместе смотрят яркие и "залипательные" музыкальные клипы и пробуют повторять фирменные движения LittleBig.

- Я помню Софью еще подростком, она постоянно устраивала концерты с песнями на сельской сцене для своих друзей, - рассказала мама Арины Антонина Болотова. - Мы с ней ровесницы. Дружили в разных компаниях, но я ее хорошо помню, так как не заметить ее было сложно. А теперь ее творчество любят мои дети.

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