Дача за 5 миллионов? Такова реальность: шокирующие цены на фазенды вокруг Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето, ах, лето! Совершенно не хочется проводить теплые денечки в душных каменных джунглях. В идеале хорошо бы иметь загородный дом, но и на собственной даче красота. Пусть и небольшой, но уютной, где комфортно и с близкими отдыхать в выходные, и работать удаленно на свежем воздухе…

Прелесть жизни на природе горожане заново оценили полтора года назад, в начале пандемии. И с тех же пор загородные домики начали пользоваться повышенным интересом. А спрос, как известно, рождает предложение и, соответственно, рост цен. По данным федерального портала «Мир квартир», в Иркутской области средняя стоимость дачи за год поднялась на 15% и сейчас составляет 2,3 миллиона рублей. Кусается! Дороже, чем у нас, во всей Сибири не найти. А если смотреть по стране, то Приангарье на 20-м месте в рейтинге.

Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

- Основная проблема, с которой сталкиваются покупатели, - это то, что большинство приличных вариантов было сметено в первую волну пандемии, - говорит генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. - Сегодня на рынке во множестве своем представлен неликвид: либо неоправданно дорогие, либо морально устаревшие объекты. Это искусственно тормозит спрос.

И правда, если посмотреть на сайтах объявлений, то за 2 - 3 миллиона рублей вблизи Иркутска (еще в прошлом году на эти деньги можно было купить в городе двухкомнатную квартиру) предлагают не коттеджи, а самые обычные деревянные домики. Круглый год в таких не проживешь. Зато летом есть где грядки обустроить - земли хватает, и теплицы имеются, и даже банька в наличии - все как полагается. Но все равно дорого!

Понятно, что самые бюджетные варианты, за 300 - 400 тысяч, будут в разы скромнее. Участок, чаще всего, не разработан, а вместо приличного домика - хибара, которую проще снести, чем попытаться обустроить. Но, как бы то ни было, своя земля все равно лучше, чем ничего. А дом можно строить постепенно.

Эксперты добавляют, что из-за пандемии цены на дачи ощутимо подскочили по всей стране.

- Чем ближе к столицам, тем дороже. Московскую дачу можно купить за 7,8 миллиона рублей, дом в Подмосковье обойдется в 5,4 миллиона, а в Санкт-Петербурге в 4,2 миллиона. Около 4 миллионов стоят дачи в Крыму и Севастополе, - приводят примеры аналитики. - Самые бюджетные варианты следует искать в Чувашии, Оренбургской области, Забайкальском крае, Бурятии и Курганской области.

КОМПЕТЕНТНО

Евгений ХОДЫРЕВ, специалист по загородной недвижимости:

Дешевле купить участок и строить самим

- Где иркутянам искать варианты подешевле? Например, на Мельничном или Александровском тракте. Здесь дача обойдется в 2 - 4 миллиона рублей. А вот на Байкальском загородные домики стоят от 5 миллионов - не каждому по карману. Бюджетнее, конечно, купить участок (на это уйдет до 500 тысяч) и самим строить дом, но это разумно делать, только если на примете есть надежные подрядчики. Ожидается ли спад цен на дачи, сказать трудно. Пока интерес к загородным домам подогревается, в том числе и сельской ипотекой.

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