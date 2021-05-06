Гараж по цене трехкомнатной квартиры: топ-5 самых дорогих боксов в Иркутске

В пандемию вырос спрос не только на квартиры и загородные дома, но и на гаражи. А что – тоже недвижимость, тоже вложение денег. Соответственно, продавцы стали накручивать цены. Сейчас в Иркутске есть боксы для автомобилей, которые стоят, как просторное трехкомнатное жилье! «Комсомолка» составила рейтинг самых дорогих гаражей в городе и попыталась выяснить, чем они так примечательны.

5,1 миллиона - дороже не найти

За такую весьма и весьма круглую сумму продают сразу два гаража (очевидно, расположенных рядом) на Синюшиной горе. Сделаны из железобетона, площадь - больше 30 квадратных метров.

- Гаражи с оборудованием. Для ремонта автомобилей, - авторы объявления, выложенного в интернете, довольно лаконичны.

Больше никаких описаний, и даже ни одной фотографии нет. Мол, заинтересуются - позвонят…

4,5 миллиона - за «берлогу настоящего мужика»

Да-да, именно так в объявлении и написали продавцы гаража на улице Байкальская. А еще добавили, что он подойдет под автосервис, мастерскую, склад…

Здесь уже более-менее ясно, за что просят миллионы. Бокс трехуровневый. На первом этаже расположен автосервис, где одновременно помещается 6-7 автомобилей, на двух других этажах можно устроить склады или зоны отдыха. Общая площадь - около 300 квадратных метров.

3,5 миллиона - за гараж на одну машину

С виду аккуратный кирпичный гараж, расположен в одном из жилых комплексов в Октябрьском районе у Байкальского тракта. Площадь - 20 квадратных метров. Рассчитан на один автомобиль. Не дороговато ли? Возможно. Продавец обошелся без лишних комментариев.

- Черновая отделка, подъемные ворота, - вот и все подробности, что он перечислил.

3,1 миллиона – за гараж на три машины в центре города

Гараж на три машины, теплый, в самом центре города - на улице Подгорная, да еще и охраняемый. Площадь - 54 квадратных метра, оборудованный, есть инструменты для ремонта авто. Вариант, пожалуй, подходит для большой и обеспеченной семьи, где у каждого есть своя машина.

Интересно, что заодно продается квартира в доме, расположенном буквально в нескольких шагах от гаража. За жилье площадью 115 квадратов просят 10 миллионов рублей, а если покупать сразу и бокс, и квартиру, то продавец сделает скидку в 400 тысяч: общая цена тогда составит 12,7 миллиона рублей.

2,8 миллиона - за гараж под ремонт машин

За эти деньги предлагают помещение в гаражном кооперативе в Ленинском районе. Просторное, площадь - 233 квадратных метра. Раньше там ремонтировали машины.

- Скважина, отопление, освещение, имеется комната-раздевалка (второй этаж) 12 кв. м. и кладовая 18 кв. м, - рассказали продавцы.

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