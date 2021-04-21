Не дом, а "скворечник": топ-5 самых дешевых дач под Иркутском стоимостью до 350 тысяч рублей Фото: Влад КОМЯКОВ

На рынке загородной недвижимости весной - самый сенокос. К лету сибиряки обычно начинают скупать дачи и коттеджи. Разброс цен большой - есть и шикарные vip-коттеджи с миллионными ценниками, саунами и бассейнами, а есть и обычные дачи - очень скромные, зато бюджетные. "Комсомолка" составила рейтинг самых дешевых домиков под Иркутском стоимостью в пределах 350 тысяч рублей.

250 тысяч - за домик 40 квадратов на участке 10 соток

Самая дешевая дача в Иркутском районе обойдется в 250 тысяч. Что предлагается за эти деньги? 10 соток земли, недостроенный большой дом и еще один маленький. Если и брать, то с расчетом на то, чтобы доводить до ума самостоятельно.

- Хорошее место, чистый воздух, на возвышенности, рядом родник, - пишут авторы в объявлении. - Участок огорожен, поданы документы на оформление в собственность. Регулярный автобус до СНТ "Скиф" ходит часто и без перебоев.

270 тысяч - за крохотный "скворечник"

Снова то же самое садоводство на 19 километре Голоустненского тракта, снова 10 соток земли, но цена - на десять тысяч рублей выше. Домик совсем небольшой, 25 квадратов, с одним окном, - внешне похож, скорее, на скворечник.

- Участок ровный, транспорт - круглый год, - завлекают продавцы лаконичны. - Все оформлено в собственность. За участком лес - можно собирать бруснику и грибы.

300 тысяч - за дачу в "тихом и живописном месте"

А в соседнем садоводстве, тоже по Голоустненскому тракту, за 300 тысяч продается дача попросторнее - 40 квадратных метров. Но, увы, совсем старая. На вид - развалюха.

- Дом состоит из комнаты и кухни, имеется кирпичная печь, электричество и летний водопровод, - пишут в объявлении. - Есть насаждения: малина, жимолость, слива, клубника. Место тихое и живописное. Соседи тихие и дружелюбные.

350 тысяч - за участок с ягодами и парковкой

А доплатив еще 50 тысяч, можно купить дачу чуть приличнее. Земля - 8,5 соток, домик - 25 квадратных метров. Место - все тот же Голоустненский тракт, 18-й километр.

- Домик для летнего проживания, комфортно при температуре на улице до +5, в помощь - масляный обогреватель, - рассказывают продавцы. - Участок разработан. Парковка под две машины, каркасный бассейн. Растут малина, клубника, смородина, крыжовник, вишня. Чистейший воздух и адекватные соседи.

И снова 350 тысяч - за домик на Байкальском тракте

Дача даже меньше, чем все предыдущие - всего 20 квадратных метров. Зато участок просторнее - 11 соток. Находится на Байкальском тракте, в 25 километрах от Иркутска.

- Земля в собственности. Имеется водопровод и свет. Также возможен обмен на машину, - авторы объявления лаконичны.

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