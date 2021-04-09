56 миллионов рублей за четыре спальни и смотровую башню: топ-5 самых дорогих загородных домов в Иркутске Фото: Андрей АБРАМОВ

То, что в нашем городе есть vip-квартиры за 70 миллионов рублей, мы уже выяснили. А что насчет загородных домов? Роскошных вилл с московским ценником, оказывается, здесь тоже предостаточно. "КП"-Иркутск составила рейтинг самой дорогой загородной недвижимости, изучив объявления на сайтах продаж.

69 миллионов рублей - за SPA-зону с бассейном и сауной

Коттедж площадью 325 квадратных метров - самый дорогой, что можно найти в Иркутске. За что просят 69 миллионов?

- Основную часть первого этажа занимает просторный холл, зона SPA с бассейном и сауной, - пишут авторы объявления. - Второй этаж - это классическая зона отдыха, обустроенная по самым современным меркам комфортности.

А еще рабочий кабинет с домашним кинотеатром - ну чем не роскошь!

Участок, кстати, тоже просторный - 21 сотка. И, если верить описанию в объявлении, то на этой территории есть еще второй дом, поменьше - площадью 150 квадратов. И, главное, тоже с сауной и бассейном.

60 миллионов - за дом в центре Иркутска

Тоже вариант не из дешевых, но первому заметно уступает. Ни саун, ни бассейнов! Два этажа, гараж на две машины, расположение удобное - в центре города и... пожалуй, все.

Зато площадь большая - 400 квадратных метров. Но и тут есть нюанс: половина здания предназначена, скорее, под коммерческие нужды.

56 миллионов - за четырехэтажную виллу с видом на Ангару

А вот это настоящий особняк. Площадь - 540 квадратов, участок - 50 соток. Элитный загородный поселок, вид на Ангару. Внутри дома - тоже шик. Есть домашний кинотеатр, каминная зона, четыре спальни... И все "на стиле".

- "Шале" - царство дерева в гармонии с камнем. В этом заключается секрет его прочности, - расписывают в объявлении. - А ландшафтный дизайн участка выполнен в альпийском стиле.

Тут вам и пруд, который зимой превращается в каток, и зона барбекю, и баня с камином и джакузи, и даже смотровая башня для созерцания закатов и звездного неба.

55 миллионов - за площадь в 560 (!) квадратов

Ух, ставки растут! У следующего дома цена на миллион ниже, а площадь - больше, чем у всех предыдущих - аж 560 квадратных метров. А что внутри?

- Пять спален, три ванных и гостевой туалет, камин, мебель, прачечная, спортзал, - перечисляют в объявлении. - Три летних зоны отдыха ,беседки, шикарная летняя зона отдыха с бассейном. Гараж на три машины.

Да уж, просторные хоромы. Находятся в поселке Молодежный.

И снова 55 миллионов - за обстановку, как во дворце

За такую же сумму в Иркутском районе продают трехэтажный коттедж, который обставлен, как дворец. Внутри и колонны, и изящная лепнина, и камин - все в классическом стиле, отделка из натурального дерева. По крайней мере, так написано. Площадь - 500 квадратов, участок - 35 соток.

- Первый этаж отдан под гостиную, столовую и кухню, - рассказывают продавцы. - На втором этаже - три спальни, в их отделке также преобладает натуральное дерево, стиле. В доме гараж на два автомобиля, имеется дополнительный гараж на территории. Также в доме есть мансардный и цокольный этаж.

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