72 миллиона рублей за семь комнат и сауну с бассейном: топ-5 самых дорогих квартир Иркутска Фото: Александр ГЛУЗ

Что-что? Квартира в Иркутске за 70 миллионов рублей? Сказки какие-то… Чай, не Москва!

А на самом деле, чистая правда. На сайтах объявлений еще и не такое найдешь. Ну и что, что наш город - столица не всей страны, а лишь Восточной Сибири. Роскошная недвижимость имеется и здесь. «КП»-Иркутск составила рейтинг самых дорогих квартир из всех, что выставлены на продажу.

За 72 миллиона рублей - семь комнат и сауна с бассейном

Самый что ни на есть vip-вариант. Платишь всего-то 72 миллиона рублей, и квартира из семи комнат общей площадью в 377 квадратов в полном распоряжении. А пораспоряжаться есть, чем!

Начнем с того, что жилье - трехуровневое.

- На первом этаже - гостиная с выходом на террасу, кухня 36 кв.м., кабинет, санузел, прихожая, - написано в объявлении. - На втором этаже - четыре спальни, две ванные, гардеробная, теплая лоджия.

А самое привлекательное – в цоколе. Своя SPA- зона с сауной и хамам, бассейн с гидромассажем… Плюсом - тренажерный зал, домашний кинотеатр, прачечная и еще один санузел.

И вишенка на торте - квартира в самом центре Иркутска, на улице Российская.

Что предлагают в квартирах за десятки миллионов? Сауна, дизайнерский ремонт и мебель - это минимум. Фото: Александр ГЛУЗ

55 миллионов – за пять комнат и дизайнерский ремонт

А вот квартира за 55 миллионов рублей уже поскоромнее. Пять комнат, площадь – 224 квадрата, адрес – улица Александра Невского. Ни тебе саун, ни бассейнов. За что заоблачная цена?

- Квартира выставлялась в одном из журналов и получила приз за лучший дизайн года! - объясняют авторы объявления.

Да, судя по фото, квартира выглядит даже симпатичнее, чем ее конкурентка за 72 миллиона. Но все-таки, стоит ли таких денег «отделка современными материалами, комфортные паркетные полы и много умных и красивых шкафов»? Вопрос.

45 миллионов рублей – за восемь комнат под бизнес

А вот вариант под бизнес. За 45 миллионов рублей продают целую кирпичную двухэтажку на Байкальской. Восемь комнат, общая площадь - аж 568 квадратов. Можно разгуляться!

- Имеется своя придомовая территория, рядом остановка общественного транспорта, административные здания, банки, жилой массив, - перечисляют в объявлении.

Что ж, для бизнеса, пожалуй, это плюсы.

Иркутск - не Москва, а жилье премиум-класса все равно имеется. Фото: Александр ГЛУЗ

36 миллионов - за элитную трешку возле Музтеатра

Квартира в два раза дешевле, чем лидер нашего рейтинга, но тоже «ничего». За 36 миллионов рублей предлагают три комнаты площадью 362 квадрата. Из жирных бонусов - сауна, два французских балкона, дизайнерский ремонт и мебель из Италии и Франции. Выглядит и правда роскошно.

- Квартира премиум-класса. Выдержана в стиле французского прованса, - уверяют продавцы. - Две спальни, просторная гостиная, три санузла. Отличное предложение для большой семьи.

Ах да, и находится элитное жилье в самом центре, возле Музыкального театра.

35 миллионов рублей - за пять комнат с видом на город

Пять комнат, площадь - 210 квадратов, цена - 35 миллионов рублей. Внутри - дорого-богато. Находится на улице Декабрьских Событий, в высотке на 14 этаже. На это, кстати, и уповают продавцы.

- Кабинет с видом на город! Спальня с видом на город! Детские с видом на город с высоты птичьего полета! Красиво и романтично! - расхваливают в объявлении.

Что еще из плюсов? Сауна, окна в пол, «интересная планировка» с круглыми формами и застекленные лоджии с теплыми полами. Пожалуй, все.

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