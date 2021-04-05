В тесноте, да не в обиде: в пандемию в Иркутске стали чаще покупать комнаты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В условиях небывалого ажиотажа на недвижимость в 2020-м иркутяне не гнушались даже покупкой комнат. В пандемийный год спрос на них подрос на 3%. Да, незначительно, но и это все-таки отразилось на цене.

- Средняя стоимость комнат за год выросла на 9% и составила 54 632 рублей за квадратный метр, - сообщили аналитики "Авито Недвижимости". - При этом количество объявлений об их продаже сократилось на 41%.

Но даже после подорожания квадратный метр в комнате все равно порядком дешевле, чем в квартире. Для сравнения, на вторичке "квадрат" обойдется в среднем 83,6 тысячи рублей.

И все равно, зачем покупать один уголок в квартире? Не разгуляешься ведь, особенно, если не один, а с семьей. Как вариант, чтобы вложить сбережения, а затем получить с них "процент", сдавая комнату в аренду тем же студентам. В других сибирских городах, например, в Новосибирске и Омске, спрос на покупку комнат за год вырос аж в полтора раза.

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