Топ-7 вакансий в Иркутской области, где предлагают зарплату до 300 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заработать в Приангарье 300 тысяч - мечта или реальность? На сайтах по поиску работы заманчивые предложения имеются. "КП"-Иркутск составила топ-5 вакансий, где заработок в десять раз превышает средний.

На первом месте, предсказуемо, вахта. Менеджеру по клинингу из Иркутска предлагают поехать в Амурскую область. Платят на севере от 320 тысяч за два месяца. Проезд, питание и проживание бесплатные. Но надо учесть, что, вернувшись домой с круглой суммой, нужно будет растягивать ее до следующей вахты, которая наступит также через два месяца.

Далее, требуются специалисты в сфере недвижимости. И рядовым риелторам, и руководителям отделов сулят зарплату до 300 тысяч. С пометкой, что доход зависит от числа успешных сделок.

Частная клиника ищет стоматолога-хирурга и готова платить также от 300 тысяч рублей в месяц. Одно "но": работа требует переезда в Братск.

Не менее жирное вознаграждение предлагают в Иркутске директору страхового агентства, менеджеру по продажам в сфере грузоперевозок, а также старшему персональному менджеру в финансовую компанию.

А еще доходы до 300 тысяч рублей в месяц обещают менеджерам по туризму. Но возможно ли быстро выйти на такую зарплату - большой вопрос. Ведь сфера только-только оживает после пандемии.

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