Эксперт объяснил, почему трехкомнатную квартиру в Иркутске купить выгоднее, чем однокомнатную Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если не успели купить квартиру в Иркутске до взлета цен в 2020-м году, теперь приходится приценяться. Стоимость все еще высокая и продолжает подрастать.

- Льготную ипотеку в Иркутской области в этом году, вероятнее всего, отменят, и это создает искуственный ажиотаж. Плюс черновые квартиры в новостройках активно раскупают те, кто зарабатывает на их ремонте и перепродаже - особенно это касается "однушек" и студий, - комментирует "КП"-Иркутск директор агентства недвижимости Алексей Рябиков. - Квартир у застройщиков осталось не так много, поэтому и цены подрастают. Думаю, сейчас иркутянам выгоднее покупать просторные, например, трехкомнатные квартиры на вторичном рынке, чем маленькие в новых домах. Для сравнения, квадрат в новостройке может обойтись в 100 тысяч рублей, а в кирпичной пятиэтажке 114-й серии (не хрущевки, а дома улучшенной планировки), - в 75 тысяч рублей. Цены на них даже стали понемногу снижаться.

Понятно, что за "трешку" в любом случае отдадите более крупную сумму, но зато квартира будет намного просторнее, и не черновая, а хотя бы с минимальным ремонтом.

- На вопрос, что выгоднее - брать ипотеку или копить на квартиру, - ответить сложно. На мой взгляд, при зарплате в 35-40 тысяч рублей вы будете копить на жилье довольно долго, лет 15-20, - продолжает эксперт. - Да, на процентах банку серьезно сэкономите, но не стоит забывать, что квартиры растут в цене всегда, а инфляция будет "подъедать" ваши сбережения.

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