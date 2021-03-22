Названы топ-10 вакансий в Иркутской области, где обещают зарплату в 200 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутяне, пожалуй, удивятся, но именно наш город в пандемийный год больше всех в стране отличился ростом зарплат.

- Если сравнивать рынок труда февраль 2020 - февраль 2021, то сейчас в среднем уровень предлагаемого ежемесячного дохода по любой вакансии примерно на 1950 рублей выше, чем был год назад, и составляет 48 260 рублей, - сообщают в HeadHunter. - На втором месте Волгоград, на третьем Уфа.

А если смотреть прирост не по городам, а по регионам, то Приангарье входит в топ-3 по стране, уступив только Якутии, и даже обгоняет Московскую область! Средняя зарплата, которую сулят работодатели в Иркутской области, подросла за коронавирусный 2020-й на 3163 рубля.

Причина - нехватка кадров

- Это связано с увеличением доли вахтовых вакансий, - говорят аналитики.

- Однако причина не в том, что бизнес растет, развивается и поэтому поднимает зарплат для сотрудников, а банально в острой нехватке кадров, - поясняет «КП» - Иркутск» руководитель кадрового-консалтинговой компании Анна Баженова. - Границы закрыты, мигрантов на производстве, а также в строительстве недостаточно. Чтобы хоть как-то заманить на вахту и на стройки соотечественников, работодатели готовы платить больше.

В рейтинге «РИА Новости» по самым доходным отраслям в регионах также написано, что Иркутская область славится высокими зарплатами именно в сфере добычи - в среднем 96 тысяч рублей в месяц. Но это не предел по стране. Скажем, в Сахалинской области в этой же сфере платят баснословные 384 тысячи в месяц! Видимо, поэтому там и особого прироста нет - куда ж больше-то.

Еще одна причина, почему иркутян стали завлекать доходами повыше, - это удаленка, с которой мы познакомились в пандемию. Теперь ведь можно жить в Иркутске, а трудится на компанию, скажем, в Санкт-Петербурге или Москве! Удобно? Не то слово! Работодатели и рады поискать профессионалов по стране: есть возможность выбора и по уровню компетенции, и опять же по оплате.

Сферы доступны самые разные: программирование, онлайн-преподавание, копирайтинг, контент-менеджмент, продажи… Главное, чтобы сотрудник всегда был на связи в рабочее время и справлялся с поставленными задачами, а присутствие в офисе не всегда обязательно.

- Много подобных вакансий в сфере информационных технологиий, где уровень зарплат в последние годы один из самых высоких, - добавляют аналитики. - Кроме того, стало больше предложений для дефицитных специалистов с переездом в другие регионы, например для медиков. Им обещали не только более высокие зарплаты, но также компенсацию переезда и оплату жилья.

На спаде сфера торговли

Что ни говори, а сманить жителя провинции в столичные организации не так уж и сложно. Играет роль не только заработок, но также престиж и перспектива карьерного роста. Показал себя на удаленке как эксперт - глядишь, и в главный офис пригласят.

- Однако зарплаты растут не у всех. Например, сфера торговли в Приангарье сейчас на спаде, - продолжает Анна Баженова. - Дело в том, что не успели предприниматели оправиться от прошлого коронавирусного года, как пошли слухи о возможной третьей волне. В состоянии неопределенности они стараются сокращать расходы, в том числе на персонал. Поэтому сейчас во многих сферах работодатели стремятся найти сотрудников, которые будут выполнять максимум функций, не требуя повышения зарплаты. Ищут в основном людей до 30 лет, которая легко адаптируется под новые условия. Но проблема в том, что молодежь как раз-таки не горит желанием упорно трудиться. Вакансии за те же 30 тысяч (плюс премии и проценты) их совсем не интересуют, многие хотят сразу получать 50 тысяч, даже не имея опыта. Скажем откровенно: заработать в Иркутской области можно, но для этого надо не бояться трудиться.

Причем речь не только о стройках и вахте. Специалисты по продажам, рабочий персонал, работники сферы транспорта и логистики тоже в цене и вполне могут устроиться на хлебное место. По данным сайта по поиску работы, в 2021 году в Иркутской области появилось 4000 свободных мест в этих сферах, где обещают платить не то что 50, а все 90 тысяч в месяц. Но жирное вознаграждение, понятно, ждет не абы кого: потребуют квалификацию.

Но и такие зарплаты - не предел для нашего региона. Самые амбициозные могут найти место под солнцем, где платят в два раза больше.

КОНКРЕТНО

Топ-10 вакансий, где обещают 200 тысяч в месяц и выше*

1. Начальник цеха в Бодайбинском районе - от 244 тысяч рублей.

2. Командир воздушного судна в Братске - от 230 тысяч.

3. Моторист в Иркутске, а также в Усть-Куте - от 220 тысяч.

4. Инспектор в СИЗО в Братске - до 208 тысяч.

5. Врач в Тулуне - от 200 тысяч.

6. Агент по продаже недвижимости в Иркутске - до 200 тысяч.

7. Водитель автомобиля в Нижнеилимском районе - до 200 тысяч.

8. Машинист трелевочной машины в Нижнеилимском районе - до 200 тысяч.

9. Машинист автокрана в Иркутске или в Усть-Куте - до 200 тысяч.

10. Торговый представитель РФ в Ангарске - до 200 тысяч.

* По данным банка вакансий на сайте Минтруда Иркутской области.

КСТАТИ

Рейтинг городов по средней предлагаемой зарплате (руб.)

1. Москва - 65 843

2. Санкт-Петербург - 55 648

3. Хабаровск - 53 719

4. Тюмень - 48 877

5. Иркутск - 48 260

6. Екатеринбург - 47 527

7. Красноярск - 46 870

8. Новосибирск - 46 680

9. Краснодар - 46 519

10. Уфа - 46 520

* По данным hh.ru за февраль 2021 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1,6% составляет уровень безработицы в Иркутской области.

16 640 человек остаются нетрудоустроенными.

11 399 сибиряков до сих пор работают дистанционно.

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