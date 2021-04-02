Итоги самоизоляции: какие привычки обрели иркутяне в пандемию

Итоги самоизоляции: какие новые привычки обрели иркутяне в пандемию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Образ жизни в коронавирусный год поменялся кардинально. Факт! Будем откровенны - сидя на удаленке, все мы по пять раз на дню заглядывали в холодильник, мало двигались и много нервничали. Но и плюсы, конечно, не заметить нельзя - как минимум, экономия времени на дорогу в офис. Выясняем, что еще изменилось в нашей жизни из-за пандемии.

Больше ели и пили алкоголь

В карантин кафе не сходишь, все закрыто. Готовили дома, причем многие - с большим удовольствием. Раньше-то времени на кулинарию не хватало! Соответственно, выросли и траты. В 2019-м на "желудок" уходило 29,7% домашнего бюджета, а в пандемийный год - уже 34,4%. За алкоголь семьи раньше отдавали 1,2% денег, а в прошлом году чуть больше - 1,4%.Но надо учитывать и то, что товары дорожают.

- Потребительские цены за год выросли в среднем на 5,1%, - рассказали в Иркутскстате.

Особенно сибиряки налегали на сладенькое. Сидеть в четырех стенах надоедает, а съешь кусочек торта - и, вроде как, жить веселее. Спрос на торты на заказ в Иркутске подскочил на целых 116%!

- И если в пандемию сибиряки радовали десертами себя и близких, то с возвращением в офисы торты на заказ стали популярны на корпоративах, - добавил руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

Фитнес стал виртуальным

Ну а теперь сибиряки объявляют бой лишним килограммам, набранным за пандемию. Спорт, кстати, тоже изменился - многие уже привыкли вместо тренажерных залов разминаться дома или бегать на улице.

- Спрос на кроссовки в Иркутске вырос на 61%, на штанги - на 48%, на гантели - на 19%, - рассказали аналитики. - Беговыми дорожками стали интересоваться активнее на 44%, а велотренажерами - на 12%.

В цене шведские стенки и турники, палки для скандинавской ходьбы, скакалки и коврики для йоги, и даже боксерские груши и перчатки - сибиряки, видимо, решили испробовать дома все виды спорта. Спрос на виртуальный фитнес в Иркутске вырос аж на 69%. Что ни говори, а удобно, - не надо тратить время и деньги на походы в зал.

Экономили на ремонте, но не скупились на доставку

В пандемию одним урезали зарплату, других и вовсе сокращали. Приходилось потуже затянуть пояса. Но еда, коммуналка, одежда - самое необходимое, в этом себе не откажешь. Так на чем экономили иркутяне?

- Прежде всего, отложили до лучших времен ремонт бытовой техники и автомобилей, а также обустройство жилья, - рассказали в Иркутскстате.

Зато больше, чем обычно, сибиряки раскошеливались на почтовую и курьерскую доставку. На дом стали привозить любые покупки - одежду, обувь, продукты, технику, - что угодно. И сейчас, когда торговые центры открыты, многие все равно продолжают виртуально ходить по супермаркетам и бутикам.

Новые хобби - для души и заработка

Чем заниматься вечерами и выходными, если сходить в карантин некуда? Иркутяне охотно осваивали новые хобби, занимались саморазвитием и искали, где бы подработать.

Так, в городе начался бум на изучение иностранных языков. Спрос на услуги репетиторов вырос на 47%.

- В прошлом году укрепился тренд на удаленную работу. А знание языков повышает шансы устроиться, например, в зарубежную компанию, - объясняют специалисты.

Иркутяне стали на 54% чаще брать частные уроки по рисованию, танцам, музыке и пению. А еще появилось много рукодельниц.

- Нерабочие дни, удаленная работа и учеба в 2020 году стали стимулом для поиска новых занятий, а онлайн-сервисы помогли монетизировать все, от мыла ручной работы до тренировок по боевым искусствам, - комментирует Иван Чулков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Большинству денег хватает только на еду и одежду

Большинству жителей Приангарья денег хватает только на еду и одежду. А пандемия, увы, еще больше подкосила семейный бюджет.

По данным Росстата, в 2019-м могли позволить себе лишь самое необходимое 52,7% семей, а в 2020-м таковых стало ощутимо больше - 64,3%. А раскошелиться на более крупные покупки - скажем, на бытовую технику или новую мебель, - наоборот, могут на 4% меньше жителей Иркутской области, чем до пандемии. Ну а свободно купить автомобиль, квартиру или дачу (так, чтобы не залезть в долги), могут всего меньше 1% семей.

КОМПЕТЕНТНО

Оксана САВЧУК, психолог:

Время переоценки ценностей

- Из пандемии, как ни странно, мы выходим обновленными. Год назад, оказавшись в четырех стенах, наедине с собой или с семьей, все, конечно, испытали мощный стресс. Но вместе с тем, наконец, "услышали" себя, свои настоящие желания. Ведь в обычном жизни мы привыкли развлекаться за компанию, заниматься спортом, потому что "модно", кушать вредную пищу, потому что едят окружающие. А в пандемию многие поняли, чего не хватало лично им: одни стали больше читать, другие - изучать иностранный язык, третьи - посвящать все свободное время семье. И теперь, когда карантин позади, выбор за нами: возвращаться к прежнему образу жизни или все-таки сохранить все полезные привычки и хобби, которые появились во время пандемии.

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