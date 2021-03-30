Из офиса - в хендмейд: иркутянка в пандемию уволилась из банка и стала зарабатывать на "тарелочках" в два раза больше Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из офиса - в хендмейд. Это история про 27-летнюю Анжелику Крамареву из Иркутска. В пандемию она решилась кардинально изменить жизнь и не пожалела.

- По специальности я менеджер по туризму, но сама четыре года отработала в банковской сфере, в том числе и на руководящей должности, - рассказывает девушка.

А когда начался карантин, пришлось 1,5 месяца провести дома на удаленке. Свободного времени стало больше, и Анжелика нашла необычное хобби.

- Я всегда была творческой натурой, закончила художественную школу, писала картины для себя, для души, - говорит иркутянка. - А в пандемию увидела в интернете фотографии декоративной посуды из эпоксидной смолы. И вдруг подумала: почему бы и мне не делать такую? Красиво же! Поспрашивала коллег, нравятся ли им подобные изделия, купили бы их или нет. Большинство ответили "да".

Иркутянка нашла себя в творчестве. Фото: аккаунт ink_anj в "Инстаграме".

Ну а дальше дело за малым - купить материалы и начать мастерить. Анжелика попробовала делать тарелочки по видеоурокам - получилось! Увлечение захватило ее с головой. Стала проходить курсы, ездила на обучение в Москву. А когда появились первые заказы, без раздумий уволилась с официальной должности. Дела пошли в гору - иркутянка открыла свою студию и теперь делает оригинальные подарки на заказ и даже проводит мастер-классы.

- Было ли страшно уходить со стабильной работы? Нет, - улыбается девушка. - Заработок теперь вырос вдвое, при этом не надо пять дней неделю сидеть в офисе и выполнять заоблачные планы, чтобы выбить премию. Сама себе начальница! А еще наконец-то появилось время на встречи с родными и друзьями, на занятия спортом и отдых.

Вот такую декоративную посуду делают сибирячки под руководством Анжелики. Фото: аккаунт ink_anj в "Инстаграме".

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