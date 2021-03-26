«Уже 107 тысяч подписчиков!»: 58-летний мастер резьбы по дереву стал блогером и собрал деньги на лечение жены

Игорь Перевалов с поделками. Фото: личный архив Игоря Перевалова

О 58-летнем мастере резьбы по дереву из Куйтуна Игоре Перевалове «Комсомолка» рассказывала летом 2020 года. Тогда сибиряк сам обратился в нашу редакцию и признался, что всеми силами пытается заработать денег на лечение своей любимой жены Екатерины, которая много лет страдает полиартритом (заболевание суставов, Прим. ред.).

- Устроиться в родном городе на работу мне трудно, - рассказывал тогда "КП"-"Иркутск" Игорь Перевалов. – Никуда не берут - мол, уже старый. Да и образования высшего нет, я ведь самоучка. Иногда перебиваюсь случайными заработками, но в основном мастерю поделки. Жена по инвалидности получает пенсию в 9 тысяч рублей. На эти деньги и живем. А я давно мечтаю отправить жену в какой-нибудь санаторий. Чтобы немного подлечилась, забыла о боли. Но финансово позволить мы это себе не можем.

Игорь со своей любимой женой Екатериной. Фото: личный архив Игоря Перевалова

Мужчина признался, что просить деньги просто так у незнакомых людей не собирается. Сказал, что хочет честно заработать сам. Тогда дочка завела Игорю страничку в соцсетях, где он начал рассказывать о своих поделках и продавать их. Спустя полгода мы позвонили мастеру вновь, чтобы узнать, удалось ли ему сделать подарок жене и развивается ли его блог?

Скорпион из дерева. Фото: личный архив Игоря Перевалова

- На моей странице уже 107 тысяч подписчиков, - радуется новоиспеченный блогер. – От клиентов отбоя нет. В основном все мои поделки заказывают из Москвы и центральной части страны. За сколько продаю? Самые дорогие по 25 тысяч уходили. Так что заработок увеличился. Правда, приходиться работать практически без перерыва. Но ничего, это ведь мое любимое дело. В месяц стабильно мастерю по две поделки. Что касается санатория, то на поездку для жены я уже подкопил денег. Правда, пока не свозил из-за пандемии коронавируса. Планируем поехать в мае этого года.

А вот рекламных постов, на которых зарабатывают некоторые блогеры, на странице Игоря Перевалова нет. Мужчина признается, что рекламу пока не берет. Хочет сосредоточиться на основной своей деятельности. Зато мастер регулярно проводит конкурсы среди своих подписчиков, во время которых разыгрывает свои поделки.

Белый медведь. Фото: личный архив Игоря Перевалова

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