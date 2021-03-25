Учительнице из Улан-Удэ, дом которой подожгли, ученики и родители собирают деньги на новый Фото: ГУ МЧС по Бурятии

- Проснитесь, пожар! - поздней ночью 22 марта учительница Тамара Кононова из Улан-Удэ проснулась от громкого стука в дверь. Быстро оделась, схватила документы и, еще не понимая, что происходит, выбежала на улицу...

Оказывается, всех жильцов деревянной двухэтажки перебудил (и тем самым спас!) случайный очевидец. Мужчина, судя по всему, ехал мимо на автомобиле, и увидел пожар. Позвонил в МЧС, а сам бросился в подъезд. Благодаря ему шестеро людей успели выйти.

Пожар вскоре потушили. Но старенькому дому досталось сильно. Крыша сгорела полностью, в пяти квартирах огонь повредил стены. Пока пожарные боролись с огнем на втором этаже, первый, где раньше жила учительница, затопило... И в дом уже не вернуться, и даже вещи не спасти - они насквозь пропахли дымом и отсырели.

Пожар начался в нежилой квартире на первом этаже. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

- Как можно себя чувствовать, потеряв все? Никак. Иногда прихожу туда, посмотреть на квартиру, но только расстраиваюсь и снова ухожу ни с чем, - рассказывает Тамара Кононова "КП"-Иркутск. - Я ведь в этом доме выросла и провела всю жизнь! Квартиру моей маме выдали от работы, когда мне было всего шесть лет. А сейчас мне 66 лет...

Она жила там вдвоем с дочерью. Сейчас обеих приютили подруги - дочь уехала в деревню, а Тамара Петровна осталась в Улан-Удэ. Она продолжает каждый день ходить на любимую работу - в школу №51. У детей сейчас весенние каникулы, но педагоги все равно на посту.

- Так что унывать некогда, - бодро говорит сибирячка. - Тем более с такой поддержкой!

На ее беду живо откликнулись все: коллеги, бывшие ученики - все те, кого за 47 лет работы в школе Тамара Кононова научила писать и считать (она преподает в начальных классах), и родители малышей, которые занимаются у нее сейчас.

- О том, что у Тамары Петровны сгорел дом, мы узнали из родительского чата. В понедельник у ребят еще должны были быть уроки перед каникулами, но они вдруг отменились. Дети обрадовались, а мы сначала и не подозревали, что случилось. Она скромная, и сама точно не стала бы никого просить о помощи, - говорит представитель родительского комитета 3"В" класса Татьяна. - Но ее решила поддержать вся школа, весь коллектив, и, конечно, мы не остались в стороне! Тоже хотим сделать все возможное, поэтому начали сбор денег на ее карту. Если честно, даже переживали, что она будет против.

Дом потушили, но жить в нем дальше невозможно. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

"Моя первая учительница, мы ее всем классом любили", "Тамара Петровна - очень душевный человек, очень чуткий преподаватель с многолетним стажем", - в интернете ее бывшие ученики отзываются о ней очень тепло. И дружно вызываются поддержать.

- Она наш классный руководитель, - продолжает Татьяна. - Моя дочка говорит, что уроки она ведет просто отлично! Очень ответственная, спокойная, вдумчивая, никогда не сердится. Педагог "старой закалки". Мы все к ней относимся очень душевно.

Любимой учительнице помогают, что называется, всем миром. В основном, отправляют ей на карту деньги - вещи ей пока негде хранить.

- Уже собрали около 40 тысяч рублей, на самое необходимое, на одежду, точно хватит, - говорит Тамара Кононова. - Большое спасибо всем, кто откликнулся!

Ну а сама собирает документы, чтобы, возможно, получить помощь от властей. Пока она, увы, не представляет, где будет жить в дальнейшем.

Кстати, в МЧС по Бурятии говорят, что ту деревянную двухэтажку подожгли. Кто, зачем - еще выясняется. Известно только, что пожар начался в нежилой квартире на первом этаже.

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Как помочь учительнице

Тамара Петровна Кононова - 89140522039 (карта привязана к Сбербанку)