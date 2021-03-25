18-летний водитель насмерть сбил пешехода на автомобиле, подаренном на совершеннолетие Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Подарок, ставший причиной трагедий сразу в двух семьях. В день 18-летия житель Тайшетского района получил от своих родителей ключи от автомобиля «LADA GRANTA». И хотя водительского удостоверения у парня не было, в скором времени он решил сесть за руль своей машины. Увы, опыт вождения оказался трагичным. В поселке Квиток он сбил пешехода, идущего по краю дороги во встречном направлении. Удар был такой силы, что лобовое стекло машины треснуло, в нем появилась появилась дыра.

- 45-летний мужчина скончался на месте до приезда медиков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В ДТП погиб 45-летний мужчина. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Испугавшись ответственности, парень бросил авто и убежал с места ДТП, а потом и вовсе пришел в отделение полиции и заявил об угоне «Лады».

- Боялся понести наказание, - объяснил после свои действия в отделении полиции.

Этим поступком молодой человек только усугубил свое положение: к статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», прибавил еще и «Заведомо ложный донос». Сейчас решается вопрос о возбуждении этих дел. Кстати, о том, что житель Тайшетского района говорит неправду, выяснилось очень быстро.

- Версия молодого человека об угоне автомобиля выглядела неправдоподобной, при последующей проверке юноша сам признался в совершении дорожно-транспортного происшествия, - отмечают полицейские.

Как отмечают сотрудники регионального МВД, с начала 2021 года к ответственности привлекли уже 21 водителя, скрывшегося с места аварии. За весь минувший год наказали 191 такого автомобилиста.

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