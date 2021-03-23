Водителя Тойоты из Братска, который пьяным насмерть сбил пешехода, поместили в изолятор Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске в изолятор временного содержания поместили водителя Тойоты Короллы, который 20 марта сбил пешехода на улице Наймушина. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте. Спустя несколько дней, стало известно, что в момент аварии, водитель японского седана был пьян. Это подтвердила медицинская экспертиза.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении виновника ДТП под стражу.

Сейчас полиция разыскивает свидетелей и очевидцев аварии. Автомобилистов, у которых есть запись видеорегистратора момента ДТП просят обращаться в ближайший отдел МВД.

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