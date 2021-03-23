В Иркутске 21-летний парень ушел за водой на берег Ангары и пропал без вести. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске вот уже три дня безрезультативно продолжаются поиски 21-летнего Александра Нелюбина. О его пропаже полицейским рассказала мать. Оказалось, что еще утром, 21 марта он ушел из дачного дома в садоводстве «Нептун» в Иркутске и не вернулся. Его мать сообщила, что сын отправился за водой на берег Ангары.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. На вид парню 21 год, рост 180 см, худощавого телосложения. У него русые волосы русые и карие глаза. Был одет в темную куртку, синие джинсы и черные полуботинки.

Всех, кто что либо знает о местонахождении Александр Нелюбина, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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