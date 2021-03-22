Подросток считался пропавшим без вести, а на самом деле сбежал к девушке в Москву

Транспортные полицейские отыскали парня в Москве и вернули домой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Сын пропал! Собрал вещи и деньги и исчез... - на выходных встревоженный отец обратился к транспортным полицейским в Иркутске.

17-летний парень - студент одного из местных техникумов. С родителями серьезно не ссорился, о том, куда хочет уйти или уехать, видимо, не говорил - семья не знала, куда он мог пропасть.

А оказалось, что подросток сбежал... в Москву. Вот так, втайне от родителей, купил билет на самолет и улетел. Зачем? Там его ждала девушка, с которой они познакомились в интернете. Парнишка решил вести "самостоятельную" жизнь, бросить учебу в Иркутске, а родным рассказать о том, где находится, только когда ему исполнится 18 лет.

Но полицейские быстро отыскали его в столице. И вернули домой в Иркутск. Самому парню ничего не грозит, отвечать за его побег пришлось родителям.

- За несвоевременное заявление в розыск и ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию, законный представитель привлечен к административной ответственности, - прокомментировали в Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте совместно с ОДН.

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