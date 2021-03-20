Пропавшая в Бурятии 16-летняя девочка найдена мертвой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Внимание! Розыск несовершеннолетней!" - жителей Бурятии всполошила новость о том, что в небольшом селе в Заиграевском районе пропала 16-летняя девочка. Она вышла из дома днем еще 17 марта, с собой прихватила только рюкзак. Куда отправилась - никто не знал. Обратно так и не вернулась... Полицейские опубликовали ориентировку, начался розыск.

А накануне, 19 марта, девочку обнаружили мертвой. Что случилось с подростком, официально не раскрывается.

- Обстоятельства происшествия выясняются, - прокомментировали "КП"-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Тем временем, 19 марта в республике разыскивали еще одну, 13-летнюю пропавшую. Днем ранее девочка ушла в школу и исчезла. К счастью, ее нашли живой и здоровой - она уехала из села в Улан-Удэ и бродила там в районе автобусной остановки.

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