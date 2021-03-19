Ревнивец, застреливший 70-летнего любовника жены, отправится в колонию на 9 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящая любовная драма разыгралась 28 октября 2019 года в машине, припаркованной около одного из магазинов в центре Братска. 59-летний мужчина взял ружье, и выследил свою 52-летнюю жену, которая его бросила незадолго до этого. Ему удалось подкараулить ее в тот момент, когда она села в машину к своему 70-летнему любовнику. Ревнивец также подбежал к автомобилю, открыл дверь, и сел на заднее сидение.

- Выходи по-хорошему, давай разойдемся с миром! - просил его пенсионер, к которому и ушла сибирячка.

Но разгневанный супруг никак не хотел успокаиваться. Видимо, совсем извелся от ревности и тоски, и решил идти до последнего. Он наставил ружье на соперника и выстрелил ему в живот. Жена в ту же секунду успела выхватить оружие из рук мужа. Правда, на этом все не закончилось. Супруг с силой ударил головой оппонента по лицу. Раненного мужчину доставили в больницу, но врачам его спасти не удалось. Братчанин умер от потери крови.

Что касается стрелка, то его сразу задержали. Больше года, что шло следствие, мужчина твердил, что не хотел убивать соперника.

- Я был безумен, не понимал, что делаю, - заявил он в зале суда на вынесении приговора. – Я находился в постоянной тревоге несколько недель. К тому же перенес нервный срыв по причине того, что его жена хочет меня бросить. Обрез же взял для устрашения любовника супруги. Выстрел произошел случайно.

Однако, избежать тюрьмы это ему не помогло.

- Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – Отбывать наказание он будет колонии строгого режима.

Кроме этого, ему еще предстоит выплатить вдове погибшего, с которым она прожила около 30 лет 900 тысяч рублей морального вреда, и оплатить 148 тысяч рублей за погребение.

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