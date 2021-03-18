Сибиряк, который застрелил из-за долга трех человек и сжег их в гараже, приговорен к 21 году заключения

Тот самый гараж, в котором произошло массовое убийство. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Это убийство прогремело на весь Усть-Илимск 23 января 2020 года. Тогда в одном из боксов гаражного кооператива нашли обгорелые тела сразу трех мужчин. Эксперты выяснили, что сначала убийца застрелил их, а затем поджег гараж, чтобы скрыть следы. Найти стрелка удалось по горячим следам. После этого следователи восстановили полную картину трагедии.

Итак, вечером, 23 января 31-летний местный житель Алексей Басов (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) разгорячившись алкоголем, взял ружье и вместе с другом поехал в гаражный кооператив к двум своим знакомым, чтобы выяснить, когда ему вернут денежный долг. В боксе между мужчинами завязалась ссора. Вместо того, чтобы уладить конфликт мирно, Алексей достал ружье и выстрелил в обоих оппонентов. Одному пули попали в грудь, шею и голову, второму – в голову. От полученных травм те скончались на месте.

Все это произошло на глазах друга Алексея. Испугавшись, что тот расскажет обо всем полиции, Алексей направил оружие на него и хладнокровно нажал на спусковой крючок. Получив ранения головы и шеи, приятель также погиб. После этого, убийца разлил в гараже бензин с дизельным топливом, поджег и уехал на автомобиле одного из погибших. Почти за год, следователям СК России удалось полностью доказать вину Алексея Басова. На днях он услышал приговор.

- Мужчина приговорен к 21 году заключения, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службах Иркутского областного суда и СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Добавим, что приговор уже вступил в силу, так как осужденный обжаловать его не стал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тулунскому маньяку, который изнасиловал 27 женщин и совершил два убийства, грозит пожизненный срок (Подробности)

Сибиряк спустя 21 год сознался в изнасиловании и убийстве девушки (Подробности)

Сибиряк удерживал бригаду скорой помощи в квартире и угрожал медикам ножом (Подробности)