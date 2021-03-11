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Тулунскому маньяку, который изнасиловал 27 женщин и совершил два убийства, грозит пожизненный срок

Насильник совершал нападения на одиноких дам 27 лет
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Возможно, тулунскому маньяку придется всю жизнь писать письма из тюрьмы. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Возможно, тулунскому маньяку придется всю жизнь писать письма из тюрьмы. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Наконец, стала известна окончательная страшная статистика преступлений 52-летнего тулунского маньяка, которого не могли поймать 27 лет. С 1992 года, когда ему было 24 года, до момента задержания в январе 2019-го он изнасиловал 27 женщин и совершил два убийства. При этом сначала изверга подозревали в 11 изнасилованиях, которые произошли с 2001 по 2012 годы. Через полгода следователи выяснили, что он причастен еще как минимум к 13 зверствам.

- Действовал он всегда хладнокровно и по одной и той же схеме, - рассказывают в СУ СК России по Иркутской области. - Поздним вечером мужчина подкарауливал одиноких женщин на пустых городских улицах Тулуна, приставлял нож к горлу, отводил в безлюдные места и насиловал.

Иногда преступник грабил жертв - отбирал ценные вещи, украшения, кошельки и деньги. Зачем совершил два убийства? Скорее всего, испугался, что его опознают.

Март 2021 года. Тулунский маньяк в зале суда. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Март 2021 года. Тулунский маньяк в зале суда. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Выйти на след маньяка два десятилетия не могли еще и потому что, жертвы мало что могли рассказать о напавшем на них насильнике. Возраст определяли расплывчато - от 40 до 60 лет. Из примет было лишь, что он якобы носит усы, возможно кепку на голове. Некоторые указывали на шрам в районе переносицы, хриплый голос. А еще что от мужчины пахло соляркой и он ходит в грязной робе. Неудивительно, что под такое описание может подойти любой среднестатистический водитель грузовика или работник угольных разрезов. Среди них и искали.

Полицейским все же удалось выяснить, что большинство изнасилований совершил один и тот же человек. Как? С мест преступлений изъяли следы и сравнили их с ДНК из лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области. Здесь удалось получить важную зацепку, а точнее генотип. Оставалось найти его носителя. Для этого пришлось проверить более 3 тысяч мужчин, провести 15 тысяч исследований и генетических экспертиз биологических образцов. Эта работа дала свои плоды. Сыщики были вознаграждены, когда в январе 2019-го анализ ДНК одного из подозреваемых на 100% совпал с биологическим материалом одной из жертв. К слову, вышла на след преступника группа оперативников и следователей, которая вычислила самого кровавого маньяка современности Михаила Попкова.

Так кем же оказался тулунский серийный маньяк? Корреспондентам «КП»-«Иркутск» удалось узнать, что это местный бульдозерист, который работал на угольном разрезе. Ничем особым он не выделялся, никаких странностей в поведении коллеги не замечали. Мужчина много лет женат, и у него есть двое взрослых детей. Скрытого мотива, как у ангарчанина Михаила Попкова, который «очищал мир от падших женщин», по словам сыщиков, у тулунского маньяка не было. Насиловал женщин, скорее всего, чтобы «получить удовольствие».

- Его задержание стало для нас громом среди ясного неба, - говорили "Комсомолке" родственники бульдозериста сразу после того, как его отправили под стражу. - Мы не верим в это. Он добрый, душевный, отзывчивый человек...

- В июне 2020 года мужчине было предъявлено окончательное обвинение по таким статьям как : «Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование», и «Насильственные действия сексуального характера», - говорят следователи. - До марта 2021 года он знакомился с материалами дела.

Добавим, что впереди у неуловимого тулунского маньяка суд. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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