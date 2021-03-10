Сибиряк спустя 21 год сознался в изнасиловании и убийстве девушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- «В 1999 году я участвовал в убийстве девушки». С таким признанием пришел в отделение полиции летом 2020 года 38-летний житель Братска. Мужчина рассказал о преступлении, которое не могли раскрыть больше 20 лет.

Итак, трагическая история произошла в апреле 1999 года. В один из вечеров, 16-летний парень и двое его 17-летних друзей стали свидетелями драки около кафе «Калипсо», на улице Кирова. Парням удалось остановить конфликт. После чего, 26-летняя девушка, которая участвовала в нем, пригласила всех троих к себе в гости. Компания отправилась в ее квартиру на бульваре Космонавтов. Там, перебрав горячительных напитков, подростки решили изнасиловать хозяйку. Надругавшись над девушкой, они испугались, что та заявит в милицию. Тогда они несколько раз ударили ее ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

Найти убийц по горячим следам не удалось. Однако розыск не прекращался. Пока один из преступников не явился с явкой с повинной. Он рассказал подробности того страшного вечера. После этого, задержать двух его сообщников оставалось делом техники. Зачем мужчина сдался спустя два десятилетия? Как он пояснил следователям, все эти годы его мучила совесть.

- Расследование дела по статье «Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием», завершено, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Свою вину обвиняемые признали. Также их причастность подтвердили показания на месте убийства и различные экспертизы.

Добавим, что дело уже ушло в суд. Вскоре троице будет вынесен приговор.