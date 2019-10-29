Братчанин из ревности застрелил 70-летнего мужа своей бывшей супруги

- Ну что, поговорим? - угрожающим тоном заговорил с заднего сидения автомобиля нежданный пассажир. 59-летний мужчина незаметно сел в машину, припаркованную возле одного из магазинов в центре Братска, чтобы пообщаться с водителем - новым мужем своей бывшей супруги.

- Выходи по-хорошему, давай разойдемся с миром! - просил его 70-летний пенсионер, к которому и ушла сибирячка.

Но ее бывший супруг никак не хотел успокаиваться. Видимо, совсем извелся от ревности и тоски, и решил идти до последнего. Как подтвердил следователь СО по Братску Павел Колесников, мужчина устроил в автомобиле ссору, а потом и вовсе вытащил огнестрельное оружие. Направил его на живот пожилому мужчине и спустил курок...

Пара мгновений, и вокруг автомобиля уже столпились прохожие, подъехали правоохранители и медики. Раненого пенсионера срочно повезли в больницу, а стрелявшего задержали сотрудники Росгвардии.

- Потерпевший умер в больнице, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области. - Заведено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается. Подозреваемому скоро изберут меру пресечения.

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