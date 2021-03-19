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Общество19 марта 2021 13:21

Сибиряк, который на лету поймал выпавшую из окна девочку, получил медаль

Сотрудник ГУФСИН Бурятии Тимур Базаров спас ребенка, возвращаясь со службы
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Тимур Базаров спас девочку по пути со службы. Фото: ГУФСИН России по Бурятии.

Эта история чудесного спасения ребенка произошла в Улан-Удэ в июле 2020 года. Ранним субботним утром 34-летний начальник караула охраны колонии №8 Тимур Базаров возвращался со службы после ночного дежурства. Около своего дома лейтенант встретил соседа, с которым «зецепился» языками. Пока они беседовали, в нескольких метрах от них, на асфальт упала москитная сетка.

- Мы подняли головы и увидели на карнизе третьего этажа ребенка, - рассказывал тогда «КП»-«Иркутск» Тимур Базаров. - Маленькая девочка лежала на животике и медленно скатывалась вниз. Взрослых при этом рядом не было.

Сосед Тимура побежал в подъезд, чтобы стучать в дверь квартиры, в которой находился ребенок, а сам Тимур бросился под окно. Еще секунда и девочка сорвалась вниз. Полетела она не на мягкий газон, а на асфальт. Тимур успел вытянуть руки и поймать малышку. Приземлилась она мужчине на плечо. Благодаря своей хорошей физической подготовке гуфсиновец сумел ее удержать.

После этого Тимур отнес разрыдавшуюся девчушку ее матери. Оказалось, женщина была в другой комнате, и не заметила, как 2-летняя дочка забралась на подоконник. Через несколько дней отец спасенной девочки пришел к Тимуру и отблагодарил его, подарив бутылку коньяка. Ну а на днях Тимур получил от ГУФСИН ведомственную медаль «За доблесть в службе».

- Благодаря смелости и решительности Тимура, удалось избежать трагедии, - отметили в ГУФСИН России по Бурятии.

Впрочем, сам Тимур Базаров свой поступок геройским не считает. Говорит, что просто оказался в нужное время в нужном месте.

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