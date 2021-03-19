«Мне стало скучно»: сибиряк ради шутки вызвал на помощь спасателей, а те искали его в лесу 10 часов

«Мне стало скучно»: сибиряк ради шутки вызвал на помощь спасателей, а те искали его 10 часов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

-«Помогите, я заблудился. Вчера мы вместе с приятелем выехали на снегоходе в село Онохой на охоту. Две ночи мы провели в лесу, после чего приятель уехал, а я остался один с поврежденной ногой». Такое сообщение поступило сотрудникам республиканской поисково-спасательной службы. О помощи дрожащим голосом молил 59-летний мужчина, который просил приехать к нему как можно скорее.

Спасатели, не теряя ни минуты, сразу выехали в Заиграевский район. К месту, которое указал терпящий бедствие мужчина, им пришлось 1,5 километра добираться по заснеженной дороге выше слияния рек Онохой и Хара-Гулес. Дальше дороги не было вообще. Тогда спасатели пересели на снегоход, и продолжили поиски выше по реке Онохой.

- Примерно через один километр, в районе слияния рек Онохой и Ширентуй, мы встретили охотника, - рассказывают поисковики. – Спросили его про этот случай. Он удивился и ответил, что за последнюю неделю вообще не встречал там ни одной живой души.

Поиски завершать не стали. Обследовав местность около трех близлежащих рек, спасатели вышли на базу лесозаготовителей. Лесники лишь подтвердили, что никаких охотников они не видели. Поисковики все же направились далее, вдоль реки Хара-Гулес. Они обследовали старые пешие и снегоходные следы и охотничью лыжню. И там никаких следов. Не нашли просящего о помощи мужчину даже в единственном районе, где ловит связь.

- Работы мы закончили только с наступлением темноты, - вздыхают спасатели. – Спустя 10 часов поисков мы вернулись на свою базу. За это время мы обследовали больше 60 км леса.

Загадка таинственного вызова раскрылась на следующий день, после того, как жилище звонившего мужчины вычислили полицейские. Оказалось, он звонил из села Верхние Тальцы. Они приехали по адресу, и нашли там якобы травмированного сибиряка целым и невредимым. Тут он и признался, что сделал ложный вызов спасателям.

- Мне просто стало скучно дома, - ошарашил мужчина своим ответом. – Вот и позвонил в МЧС.

Досуг шутника скрасили поездкой в отдел МВД, где в отношении него составили административный протокол за ложный вызов. Теперь ему грозит штраф до 1500 рублей. Дело уже направили в районный мировой суд.

Спасатели в очередной раз просят сибиряков не совершать ложных вызовов. Ведь в этот момент помощь может понадобиться реально терпящим бедствие людям.

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