Сибиряк три дня провел в тайге на 30-градусном морозе и выжил

За три дня в тайге Александр даже ничего не обморозил. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Муж уехал на рыбалку, и вот уже сутки не выходит на связь, - такое сообщение получили полицейские Киренска от местной жительницы. Взволнованная женщина рассказала, что ее 65-летний супруг Александр набрал еды, теплых вещей, сел на любимый снегоход и отправился ловить рыбу на речку Нижняя Тунгуска, примерно в 40 километрах от города. Мужчина собирался заночевать в зимовье, но перед этим пообещал набрать жену и сказать, что с ним все хорошо.

Не по плану у Александра все пошло, как только он заехал в тайгу. В потемках мужчина, который всю жизнь охотится и рыбачит в родных местах, умудрился перепутать дорогу, и поехал не к зимовью, а в сторону от него. В незнакомой местности он спустился на своем снегоходе с крутого распадка, и понял, что заблудился. Развернулся, но заехать обратно в гору уже не смог. Его «Буран» увяз в снегу. Идти искать зимовье пешком Александр не рискнул. Да и не дошел бы, ведь снега выпало в лесу почти по колено.

Два дня штурмовал снежные склоны

- Он набрал сухих веток, развел костер и стал ждать помощи, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» полицейский Дмитрий Зверев, которого отправили на поиски мужчины. –Связь в этом месте не ловит. Поэтому бывалый таежник поднимался на сопку и пытался найти место, откуда можно дозвониться до спасателей.

Все попытки поймать сеть раз за разом заканчивались неудачей. Но он упорно шел на штурм сопки – то левее, то правее. Другого шанса спастись просто не было. Когда его хватятся, то не сразу найдут. А вот мороз и голод скоро возьмут свое. А там и волки придут, а это верная гибель.

А пока Александр натянул на себя все теплые вещи, которые взял, укутался в старый бушлат, и ни на метр ночью не отходил от костра. Три ночи, в которые как назло ударил мороз почти в -30 градусов, сибиряк, обмотавшись брезентом, так и дремал, сидя на раскладном стульчике рядом с согревающим огнем. Начинал засыпать – падал, снова вставал. Уснуть на морозе, даже возле костра, можно. А вот проснешься ли? Не факт. Питался он немногочисленными запасами, которые взял с собой на рыбалку. Днем ходил по округе, набирал веток и дров для поддержания костра. И все смотрел, не ловит ли мобильник, раз за разом штурмуя пригорки.

- Хорошо хоть медведи уже в спячку легли, - продолжает Дмитрий Зверев. – Шатунов у нас нет. Так что зверей Александр не боялся.

Два дня пенсионера искали спасатели. Но…в другой стороне! Ведь все думали, что мужчина где-то рядом с зимовьем. А того, что он сбился с пути и находится в 15 километрах от домика, никто и предположить не мог.

Полицейские Дмитрий Зверев (справа) и Денис Рыков вовремя успели на помощь. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Я тут, в распадке у сопки!

И, наконец, наверное, сотый штурм пригорка увенчался успехом.

- Я тут, в распадке у сопки! «Буран» застрял, кукую! - на третьи сутки Александр все же сумел поймать обрывистую связь, дозвонился до МЧС, и дрожащим голосом сумел объяснить свои координаты.

На его спасение из Киренска на служебном снегоходе отправились двое полицейских – Денис Рыков и Дмитрий Зверев. Через пару часов они были на месте.

- Я эти места отлично знаю, потому что сам хожу туда на охоту, - говорит Дмитрий. – Уже через час нашли следы снегохода. Благо, снега эти дни не было, мороз же ударил. вскоре выехали прямо на него. Мужчина сидел у костра и весь дрожал. Увидел нас, соскочил, радостный и, похоже, забыл про холод. Сказал, что сидит трое суток, и даже не замерз. Это он, конечно, преувеличил, потому что пальцы у него уже не разгибались. Даже при этом, он не отчаивался. Говорит, знал, что помощь придет.

Спасибо, я на рыбалку!

Удивительно, но пенсионер, который провел две ночи у костра, даже не получил ни одного обморожения. Помощь врачей ему не понадобилась. Да и возвращаться домой не стал.

-В город я не поеду, - отрезал он. - Спасибо, я на рыбалку! Тем более, рядом уже. И зимовье близко. Только вот «Буран» свой вытащить один не смогу. Поможете?

Полицейские решили доехать с ним до зимовья. Заодно и выяснили – 65-летний рыбак чувствует себя хорошо и вполне бодр. Происшествие со снегоходом для него вроде как для городского автомобилиста спустившее в дороге колесо. Пришлось ждать помощи, но не отказываться же от поездки, в самом деле!

- Мы проводили его до домика, напоили там горячим чаем, и я объяснил, по какой дороге лучше ехать обратно, - говорит Дмитрий. – Потом позвонили жене, успокоили ее. Та сказала, что больше не отпустит мужа, но думаю, Александр даже спрашивать не будет. Без леса он жить не может.

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