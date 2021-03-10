Малышку, которую мать выбросила в мусорном пакете на платформу грузового поезда, удочерили

Сигналист локомотивного депо железнодорожной станции Улан-Удэ (справа) спас малышку. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

В Бурятии хэппи-эндом закончилась история с новорожденной девочкой, которую выбросила собственная мать, едва малышка успела появиться на свет. Напомним, «Комсомолка» рассказывала про эту дикую историю, которая произошла 16 октября 2020 года. В тот холодный вечер сигналист локомотивного депо железнодорожной станции Улан-Удэ Олег (мужчина попросил не называть свою фамилию, прим. ред.) отправился осматривать грузовой состав перед отправкой – проверять, хорошо ли закреплены вагоны. Вдруг в полной тишине он услышал странный писк.

- Он раздавался из пакета, который лежал на самом краю платформы вагона, - рассказывал корреспонденту «КП»-«Иркутск» Олег. - Я подумал, опять нам котят подбросили. Взял пакет и понес к теплотрассе, чтобы согреть бедолаг. По дороге, любопытство взяло верх, я раскрыл сумку и чуть не выронил ее из рук. Внутри лежал замотанный в старое тряпье, уже синий от холода младенец.

Олег быстро пришел в себя и побежал в медпункт железнодорожной станции. На улице ведь в тот вечер было всего 0 градусов. Ребенка нужно было срочно отогревать.

- Это девочка и ей всего несколько часов от роду, - врач медпунктатоже, мягко говоря, была ошарашена, увидев маленькую пациентку. После осмотра немедленно вызвала скорую.

Малышку в тяжелом состоянии отвезли в детскую республиканскую клиническую больницу, где поместили в реанимацию. Медики выяснили, что она родилась недоношенной, на 36-й неделе, с нарушением дыхания, и, кроме того, получила переохлаждение. Ее вес был 2300 гр., рост – 45 см. Девчушку поместили в инкубатор. Врачи сумели спасти жизнь малышки, а полицейские нашли мать-кукушку. Сыщики выяснили, что 39-летняя горе-мамаша родила уже седьмого ребенка.

- На всех шестерых предыдущих, старший из которых учится в 7 классе, а младшему 4 года, она лишена родительских прав, - рассказали в Восточно-Сибирском следственного управления на транспорте. – С мужем женщина не живет. На нее было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

На днях многодетная мать получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, ей теперь нужно будет наблюдаться у врача-психиатра.

Впрочем, больше всего в этой истории интересна не мать-кукушка, а судьба чудом выжившей девочки. Пока кроха находилась на лечении, в мессенджерах молодые мамы создали чат в помощь новорожденной. Там они собрали ей одежду, игрушки. Помогали всем миром. А перед самым судом ее родной матери стало известно, что девочка, наконец, обрела любящую семью.

- Да, девочку удочерили, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» уполномоченный по правам ребенка Бурятии Наталья Ганькина. – У нее теперь заботливые и любящие родители. Они предпочли остаться анонимными.

Незамеченным в этой истории не остался и поступок сотрудника железнодорожной станции. Полицейские вручили Олегу благодарственное письмо и памятный подарок.

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