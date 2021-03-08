Сибирячку, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак, ищут больше года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии уже больше года продолжают разыскивать жительницу Гусиноозерска, которая утром 16 декабря 2019 года выбросила во дворе дома, по улице Ключевская своего новорожденного ребенка, и скрылась. Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этой жуткой истории. Тогда тело малыша нашли случайные прохожие. Они заметили, как грудничка грызут бродячие собаки. Отогнав стаю, неравнодушные жильцы дома, вызвали полицию.

В тех же мусорных баках, следователи нашли черный пакет со следами крови. Скорее всего, женщина выбросила новорожденного в бак, откуда ребенка и вытащили бродячие псы. Не исключено, что в этот момент малыш был еще жив. Судмедэкспертиза показала, что он родился живым и доношенным, а умер от механической асфиксии. Кроме того, выяснилось, что желудок малыша был полон перед смертью. Это значит, что горе-мать кормила малыша. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- Личность матери установить до сих пор не удалось, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Ее поиски продолжаются.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, которая выбросила собственное дитя, просят обращаться в следственный отдел по Селенгинскому району или в ближайший отдел полиции.

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