Сибирячка бросила новорожденную дочь в пакете на железнодорожной платформе

Сибирячка выбросила новорожденную дочь на железнодорожную платформу Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Бурятии осудили 39-летнюю местную жительницу, которая в октябре 2020 года бросила на железнодорожной платформе свою новорожденную дочь.

- По версии следствия и суда, подсудимая родила ребенка у себя в частном доме, расположенном в районе железнодорожных путей, - рассказали в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СКР. - После она запеленала новорожденную дочь, поместила ее в пакет и отнесла к стоявшему грузовому поезду, оставив сверток на железнодорожной платформе.

К счастью, малышку вскоре нашел один из работников станции. Малышка осталась жива. Мужчину за это наградили благодарностью и ценным подарком.

А сибирячку признали виновной по статье "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Суд дал ей два года условно. Сообщается, что у женщины уже есть шестеро детей, но она лишена родительских прав.