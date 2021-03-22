Водитель Тойоты Короллы, насмерть сбивший пешехода в Братске, был пьян в момент ДТП Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские выяснили подробности ДТП, которое устроил водитель Тойоты Короллы. Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этой аварии. 20 марта на улице Наймушина, водитель японского седана сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте. Спустя несколько дней, стали известны подробности трагедии.

- Оказалось, что в момент аварии, водитель Тойоты был пьян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Это подтвердила медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас полиция разыскивает свидетелей и очевидцев аварии. Автомобилистов, у которых есть запись видеорегистратора момента ДТП просят обращаться в ближайший отдел МВД.

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