Водитель "Тойоты" насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Братске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
И вновь смертельное ДТП в Иркутской области. Около девяти часов вечера 20 марта на улице Наймушина в Братске под колесами автомобиля "Тойота Королла" погиб мужчина. Когда его сбили, он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Подробности трагедии станут известны позже.
Тем временем, прокуратура Иркутской области ведет проверку по ДТП в Заларинском районе, где погибли трое человек и двое пострадали. Напомним, авария произошла утром 20 марта на федеральной трассе "Сибирь". Микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар произошел в девятиэтажном доме в микрорайоне Университетский в Иркутске (подробности)