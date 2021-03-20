Водитель "Тойоты" насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

И вновь смертельное ДТП в Иркутской области. Около девяти часов вечера 20 марта на улице Наймушина в Братске под колесами автомобиля "Тойота Королла" погиб мужчина. Когда его сбили, он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Подробности трагедии станут известны позже.

Тем временем, прокуратура Иркутской области ведет проверку по ДТП в Заларинском районе, где погибли трое человек и двое пострадали. Напомним, авария произошла утром 20 марта на федеральной трассе "Сибирь". Микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль.

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