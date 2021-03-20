Пожар произошел в девятиэтажном доме в микрорайоне Университетский в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В субботу, 20 марта, в микрорайоне Университетский в Иркутске произошел пожар в девятиэтажном панельном доме. Около трех часов дня загорелась квартира на верхнем этаже.

- 30 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных расчетов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - На месте работают четыре единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Пожарные быстро потушили пламя, на соседнее жилье оно не распространилось. Выгорело 20 квадратных метров, квартира полностью закопчена.

Что стало причиной ЧП, предстоит выяснить специалистам.

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