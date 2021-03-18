"Дяденька, помогите, пожар!": ребенок бросился за помощью к прохожему, а тот оказался сотрудником МЧС

Пожарный в свой выходной спас бабушку с внучкой из горящей квартиры в Бурятии
Фото: ГУ МЧС по Бурятии
- Дяденька, помогите, у меня дома пожар! Там осталась бабушка и сестренка! - плачущий мальчишка подбежал к прохожему на улице в Гусиноозерске, что в Бурятии, и попал, что называется, по адресу.
Мужчина, к которому обратился ребенок, по счастливому совпадению оказался сотрудником МЧС. В этот день у Максима Курушова был выходной, он как раз гулял со своей семьей. Но бросить других в беде он, конечно, не смог бы.
Пожар начался на балконе на втором этаже.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии
Оказалось, что пожар начался на балконе на втором этаже. Спасатель сразу позвонил коллегам, и сам же первым бросился спасать людей. Вбежал в квартиру, быстро вывел бабушку и девочку на улицу. А затем поспешил обратно, тушить пламя.
Тут уже прибыла подмога - девять специалистов, три пожарные машины. Буквально через восемь минут огонь полностью потушили.
- Благодаря оперативным действиям пожарного удалось предотвратить дальнейшее распространение огня в квартире, - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девятилетнюю школьницу спас от соседа-педофила телефонный звонок
В Иркутске преступник схватил девочку на улице и затащил ее в свою квартиру (подробности)
Полицейский в Рождество спас четырех человек на пожаре
Эдуард Гергенов из Иркутской области заметил горящий дом, когда шел на службу (подробности)
Подросток из детского дома в Братске спас мужчину, потерявшего сознание на улице в 30-градусный мороз
Коля Лещанский случайно увидел, как человек упал без чувств на улице, и поднял тревогу (подробности)