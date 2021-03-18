"Дяденька, помогите, пожар!": ребенок бросился за помощью к прохожему, а тот оказался сотрудником МЧС

Пожарный в свой выходной спас бабушку с внучкой из горящей квартиры в Бурятии Фото: ГУ МЧС по Бурятии

- Дяденька, помогите, у меня дома пожар! Там осталась бабушка и сестренка! - плачущий мальчишка подбежал к прохожему на улице в Гусиноозерске, что в Бурятии, и попал, что называется, по адресу.

Мужчина, к которому обратился ребенок, по счастливому совпадению оказался сотрудником МЧС. В этот день у Максима Курушова был выходной, он как раз гулял со своей семьей. Но бросить других в беде он, конечно, не смог бы.

Пожар начался на балконе на втором этаже. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Оказалось, что пожар начался на балконе на втором этаже. Спасатель сразу позвонил коллегам, и сам же первым бросился спасать людей. Вбежал в квартиру, быстро вывел бабушку и девочку на улицу. А затем поспешил обратно, тушить пламя.

Тут уже прибыла подмога - девять специалистов, три пожарные машины. Буквально через восемь минут огонь полностью потушили.

- Благодаря оперативным действиям пожарного удалось предотвратить дальнейшее распространение огня в квартире, - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

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