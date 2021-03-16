Девятилетнюю школьницу спас от соседа-педофила телефонный звонок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

То, как мужчина прямо на улице подошел к 9-летней девочке, схватил ее за руку и насильно повел в сторону своего дома на бульваре Рябикова, никто из местных жителей не заметил. Все произошло ранним утром в субботу, когда улицы еще были пусты. Звать на помощь перепуганной 2-класснице было некого. Поэтому мужчине удалось спокойно завести ее в подъезд и затащить в квартиру. Уже там он совершил над ребенком насильственные действия сексуального характера.

Знал ли педофил, что школьница его соседка, проживающая на другом этаже, неизвестно. Но это и спасло ребенка. Через 15 минут мать девочки вышла в подъезд и набрала номер дочери. Проходя мимо двери соседа, она услышала доносившийся звук мелодии телефона своей дочери. Женщина начала отчаянно стучать в дверь. Через несколько минут педофил вышел с ножом в руках. Препятствовать тому, чтобы мать забрала дочку, он, к счастью, не стал. Женщина схватила ребенка на руки, прибежала с ней домой и вызвала полицию. Вскоре преступника задержали и доставили в отдел. Там и выяснилась его полная биография.

- Оказалось, что 37-летний мужчина работает грузчиком, - рассказал «КП»-«Иркутск» источник. – Ранее он был судим 11 раз за кражи, грабежи, угон и угрозу убийством. Из тюрьмы он вышел в мае 2019 года.

Теперь в «коллекцию» статей иркутянина добавится еще одна. Следственным отделом по Свердловскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области уже возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Девочке же теперь придется восстанавливаться от шока с помощью психолога.

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