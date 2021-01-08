На время сменить профессию и попробовать себя в роли спасателя пришлось в Рождественское утро полицейскому из деревни Татхал-Онгой Иркутской области Эдуарду Гергенову. Все произошло 7 января, в 8 часов, когда Эдуард собирался на службу. Только он вышел из своей ограды, как увидел над завесу черного дыма.- Смотрю, горит соседский дом на моей улице, - рассказывает Эдуард. – Я побежал в его сторону, и прямо на ходу достал телефон, набрал номер пожарной части, сообщил о ЧП, и сказал точный адрес.Когда Эдуард оказался у горящего дома, он понял, что действовать нужно прямо сейчас, а не ждать приезда пожарных. Дело в том, что огонь в секунды полностью охватывал строение, из окон валил густой дым, а жильцы из него все не выходили.- Подумал, что хозяева скорее всего, спят, выходные же, - продолжает Эдуард. -Я дернул за калитку, а она закрыта на замок. Что делать, перелез через палисадник, и начал стучать в окна дома, чтобы разбудить жильцов. Тут на улицу выбежала бабушка и начала кричать: «У меня внутри дочка и внуки, помогите им выбраться!»Эдуард снял шапку, прикрыл лицо, чтобы не надышаться дымом, который полностью окутал комнаты, и забежал в дом. Внутри дальше вытянутой руки ничего видно не было. Женщину и двух ее дочек, младшей из которой всего 8 лет, полицейскому удалось найти в прихожей. Они настолько испугались, что даже не решались пройти по горящему дому. Эдуард взял их за руки, и вывел на улицу. Семья была спасена. Тут и пожарные подъехали, которые приступили к тушению.- Если бы не Эдуард, мои девчонки бы там сгорели, - благодарит полицейского пенсионерка, которая встретилась с ним на следующий день. – Я увидела в окно, как ты бежал. Поэтому сразу пошла открывать двери, чтобы ты нам помог. Спасибо за моих внучек и дочку!Никому из спасенных женщин и детей помощь врачей не понадобилась. Надышаться едким дымом они не успели. А вот дом серьезно пострадал от огня, и теперь хозяевам придется некоторое время пожить у родственников, и делать серьезный ремонт. В причинах пожара сейчас разбираются дознаватели МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолицейские спасли сибиряков, у которых сломался автомобиль в 40-градусный мороз (Подробности)13-летний школьник проплыл 1,5 километра, чтобы спасти ребенка (Подробности)