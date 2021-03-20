Прокуратура начала проверку по ДТП в Заларинском районе, где погибли трое человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Заларинском районе прокуратура начала проверку по ДТП, в котором погибли трое человек, двое пострадали. Напомним, смертельная авария произошла около семи часов утра 20 марта на федеральной трассе "Сибирь".

- Установлено, что водитель "Тойота Хайс", двигаясь из Усолья-Сибирского в город Зима совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилями "Хендай Креста" и "Тойота Ипсум", двигающимися во встречном направлении, - рассказали новые подробности аварии в прокуратуре Иркутской области.

Водитель "Тойота Хайс" сейчас находится в больнице. Известно, что среди погибших - двое пассажиров этого микроавтобуса, в том числе 16-летний подросток. Также на месте ДТП умер водитель автомобиля "Хендай".

Как уже сообщала "КП"-Иркутск, МВД разыскивает очевидцев страшной аварии.