Число жертв ДТП с микроавтобусом и иномаркой в Заларинском районе выросло до трех Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и иномаркой в Заларинском районе выросло до трех. Напомним, ранним утром 20 марта на федеральной трассе "Сибирь" столкнулись микроавтобус "Тойота Хайс", перевозивший фрукты, и иномарка "Хендай Крета".

Водитель легкового автомобиля, 57-летний мужчина, погиб на месте. Его жена попала в больницу. Также пострадал водитель микроавтобуса. А те, кто был в его салоне, умерли позже...

- Два пассажира "Хайса" скончались в медучреждении: 55-летняя женщина и 16-летний подросток, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП.

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