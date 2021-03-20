Еще девять человек с коронавирусом умерли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки умерли еще девять пациентов с коронавирусом, из них семеро - непосредственно от опасной инфекции. Об этом 20 марта сообщает оперштаб.

Общее число зараженных в регионе за время пандемии достигло 59 847 человек. В том числе за сутки подтвердилось еще 185 случаев заражения COVID-19. Наибольший прирост по-прежнему отмечается в Иркутске - 72 новых заболевших, а также в Ангарске, где заразу нашли еще у 26 пациентов, и в Усть-Илимске, где за сутки заболели 17 местных жителей.

В больницах на данный момент остается 1507 больных коронавирусом. Большинство зараженных - 57 572 человека - уже выздоровели.

Инфекция унесла за все время 2035 жизней, а от сопутствующих болезней в Иркутской области умерли 253 человека с коронавирусом.

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