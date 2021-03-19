Карта вакцинации Иркутской области: больше всего привитых от COVID-19 в Иркутске, меньше - в Качугском районе

Больше всего привитых от COVID-19 в Иркутске, меньше - в Качугском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье продолжается вакцинация от коронавируса. Первый этап прошли уже 80 тысяч человек. А в каких городах и районах привито больше жителей и почему?

Итак, в топ-5 по числу привитых вошли те территории, где коронавирус в пандемию разгулялся сильнее всего. На первом месте, если смотреть по карте вакцинации в регионе, конечно, Иркутск - здесь первую дозу защиты получили свыше 30 тысяч человек. Записаться на вакцинацию не сложно - свободные места на март есть в разных городских поликлиниках.

Далее. На втором месте - Ангарск, где на иммунизацию пришли 8,1 тысячи местных жителей. На третьей позиции Братск - 6,2 тысячи вакцинированных. Далее идет Усть-Кутский район и Усть-Илимск - по три тысячи. Но отметим, что речь идет о привитых первым компонентом, то есть им еще предстоит ставить второй укол, и только затем начнет формироваться защита от заразы.

Но чем меньше и отдаленнее территория, тем, соответственно, ниже число привитых. Так, например, в пределах 500 человек получили первый укол в Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Ольхонском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском районах и Свирске.

Ну а меньше всего привитых - на севере, в Катангском районе. Первый этап вакцинации там прошли всего 145 человек. Но, надо сказать, эта территория не самая населенная, и даже коварный вирус туда почти не проникал, - за пандемию заразились всего 32 человека.

А легко ли записаться на вакцинацию не в крупных городах, а в районах? Допустим, в феврале люди буквально в очереди вставали, чтобы попасть на укол. Сейчас свободных дат до конца марта достаточно. Выбрать подходящую можно на порталах Госуслуги или кврачу38.рф.

- Ажиотажа нет, так что ведем запись на вакцинацию в обычном режиме. Только вот вакцины на данный момент нет в наличии, но на неделе должны привезти, - рассказали в нескольких районных больницах.

Когда конкретно и насколько крупную партию вакцины в ближайшее время завезут в Иркутскую область, пока не сообщается - все зависит от того, сколько выделит регионам федеральный минздрав.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

88 тысяч доз вакцины поступило в Приангарье с начала иммунизации.

62 прививочных пункта открыто в 54 городах и районах области.

60% населения региона планируется привить до конца 2021 года.

КОНКРЕТНО

Как записаться на вакцинацию

В любой прививочный пункт можно записаться через портал "Госуслуги" или сайт кврачу38.рф, либо позвонить в регистратуру вашей поликлиники по месту жительства. Чтобы упростить процедуру, сделали талоны - один человек может записать на вакцинацию сразу всю семью.

Кстати, в отдаленных, сельских районах, где людям, особенно пожилым, сложно самим добраться до прививочного пункта, работают выездные бригады. А еще по региону сейчас курсирует медицинский поезд "Академик Углов", на станциях медики вакцинируют всех желающих.

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