Новый штамм коронавируса, какого в Сибири еще не видели, привез в Иркутск турист с Занзибара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Турист привез из Занзибара в Иркутск штамм коронавируса, который отличается от ранее обнаруженных в Приангарье и в соседних сибирских регионах. Об этом сообщил "КП"-Иркутск главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев.

Известно, что заболевший пациент в данный момент госпитализирован.

- Он в достаточно тяжелом состоянии, - прокомментировал Владимир Хабудаев.

Отличаются ли симптомы и последствия заболевания, вызванные этим штаммом коронавируса, от уже известного, пока не уточняется. Специалистам еще предстоит его изучить.

Также пока неизвестно, способна ли имеющаяся вакцина защитить от новых штаммов коронавируса. Зараженный турист не был привит от COVID-19.

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