Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с иномаркой и микроавтобусом возле Заларей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло около 7 утра 20 марта на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Залари. Столкнулись микроавтобус "Тойота Хайс" и легковой "Хендай Крета".

- Получив травмы, несовместимые с жизнью, водитель "Хендай" скончался на месте аварии. Водитель Хайса госпитализирован, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - По предварительным данным, еще трое пассажиров авто обратились за помощью к медикам.

Обе машины искорежены. Судя по фото, микроавтобус перевозил ящики с фруктами, - они рассыпались по всей дороге.

Из-за чего произошла страшная авария, выясняют дорожные полицейские.

Позже "КП"-Иркутск стало известно, что в микроавтобусе пострадал водитель и два пассажира, в том числе 16-летний мальчик. А в иномарке находились супруги: 57-летний мужчина, который был за рулем, погиб. Его жена в больнице.

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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