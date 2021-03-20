МВД ищет очевидцев смертельной аварии в Заларинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские ищут очевидцев смертельной аварии, случившейся утром 20 марта на федеральной трассе в Заларинском районе. Напомним, при столкновении микроавтобуса "Тойота Хайс" и легкового автомобиля "Хендай Крета" погибли трое человек: водитель "Хендай" и два пассажира "Тойоты".

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - По предварительным данным, причина аварии - выезд на полосу встречного движения.

Какой автомобиль мог вылететь на "встречку", пока не уточняется. Тех водителей, кто в момент аварии проезжал мимо и имеет запись видеорегистратора, просят обратиться в полицию. Это поможет разобраться в обстоятельствах страшного ДТП.

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