Дешево и тесно: самые маленькие квартиры в Иркутске стоимостью до 700 тысяч рублей Фото: Павел КЛОКОВ

Недвижимость в Иркутске дорожает, но ведь не все потянут квартиру за четыре-пять миллионов рублей. В продаже есть и супербюджетные варианты. Понятно, что квартиры будут, прямо скажем, "микроскопические", отнюдь не в новостройке, и вдобавок на задворках города. Посмотрим на сайтах объявлений, что можно купить в Иркутске за 500-700 тысяч рублей.

1. "Студия" площадью 9,4 квадрата в деревянном доме

И площадь в 9,4 квадрата в данном случае не самая большая проблема. Жилье, которое в объявлении обозначено как "студия", на самом деле... крошечный деревянный домик-развалюхе в Ленинском районе. Без ремонта и с удобствами на улице. В наличии - старенькая мебель, центральное отопление и вода.

2. Однушка в кирпичном доме с удобствами на улице

Но и тут похожая история. Однокомнатной квартирой называется комнатушка в кирпичной двухэтажке в том же Ленинском районе. Стоит 550 тысяч, площадь - 22,4 квадратных метра.

- В квартире одна комната, два пластиковых окна, кухня отделена деревянной перегородкой, железная входная дверь, электроплита, туалет на улице (деревянный, общий), холодная вода и слив в общем коридоре, - пишут в объявлении о продаже.

И добавляют, что здание - не под снос.

3. Студия площадью 28 квадратов в "таунхаусе"

За 680 тысяч предлагают вариант чуть лучше: студия площадью 28 квадратных метров в Свердловском районе.

- Дом расположен в лесопарковой местности в коттеджном поселке, в шаговой доступности - остановки, супермаркет, микрорайоны Юбилейный, Энергетиков, Радужный, - рассказывают продавцы. - Участок под домом и прилегающая территория в собственности, к дому подведена вода, канализация, электричество. Есть возможность расширить жилплощадь за счет пристройки. Дом частично заселен.

Увы, но снаружи "таунхаус" не выглядит привлекательно, да и внутри отделки нет. Хотя за такие деньги жилье особо не повыбираешь.

4. Квартира за 700 тысяч в доме под снос

И снова жилье в Ленинском районе. За однушку площадью в 21 квадрат в старой кирпичной двухэтажке просят 700 тысяч рублей.

- Одна комната, высокие потолки, железная дверь, очень теплая, вода и отопление есть, туалет на улице, - рассказывают продавцы. - Дом - памятник архитектуры.

Есть ремарка: жилье скоро расселят.

5. Двушка в деревянном доме с участком

За такую же сумму, 700 тысяч рублей, продают двушку площадью 31,1 квадрат в Правобережном районе. Понятно, что это тоже далеко не новостройка: деревянный дом на пять квартир, неблагоустроенный. Воду придется носить с колонки, а зимой - топить печку.

- Имеется небольшой участок. В квартире сделан косметический ремонт. Отлично подойдет под сдачу в аренду, - советуют продавцы. - До центра семь минут на машине.

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