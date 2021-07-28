Отдыхающие в бухте Зуун-Хагун на Байкале жалуются на отравления Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне, вернувшиеся с отдыха на Малом море все чаще жалуются на отравления. В последние дни в социальных сетях появились сообщения о том, что с Байкала туристы привозят вместо хороших впечатлений все симптомы кишечной инфекции. Все, как один, рассказывают о повышенной температуре, тошноте, боли в животе и диарее. Порой заболевают целыми семьями. Природа отравлений до сих пор не ясна. Жалобы поступают от тех, кто проводил уикенд или отпуск в бухтах Зуун-Хагун, Мандархан, деревне Куркут и МРС.

- На самом деле, такое происходит каждый год, - рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск жительница Зуун-Хагуна. - На пляже сегодня толпятся тысячи людей. Жаркая погода стоит больше недели. В таких условиях легко подхватить ротовирус или по-другому «болезнь грязных рук». Но речь не идет о массовых заражениях, случаи единичные.

Правда, на просторах интернета и среди отдыхающих поползли слухи, о якобы проблемах с питьевой водой. Мол, после дождя что-то попало в грунт и пользоваться водой из скважин стало рискованно. Правда, версии официальными ведомствами не подтверждаются. А, значит, все это только слухи. Да и местные жители такую трактовку вопроса опровергают. Водой из скважин пользуются регулярно, отравлений, по их словам, нет.

Однако об опасности купания на нескольких пляжах Байкала ранее предупреждал региональный Роспотребнадзор.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов второй категории по микробиологическим показателям в Ольхонском районе - это Мухорский залив деревне Шида, в местности "Хужир-Нуга", а также в бухте "Зуун-Хагун".

Туристам же напоминают об осторожности и соблюдении основных мер профилактики заболевания ротовирусной инфекцией: кипятить или фильтровать питьевую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, а также обрабатывать руки и поверхности.

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