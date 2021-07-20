Роспотребнадзор: купаться в Мухорском заливе на Байкале рискованно для здоровья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор продолжает проверку качества воды в реках и озерах региона. Так специалисты предоставили новый список с местами, где купание может быть рискованным для здоровья. Среди них также три пляжа в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов 2 категории по микробиологическим показателям в следующих муниципальных образованиях:

- г. Иркутск, Иркутское водохранилище, залив Якоби (зона купания);

- г. Иркутск, р. Ангара, залив о. Юность;

- г. Иркутск, р. Ангара, Нижний бьеф плотины (зона купания);

- Ольхонский район, д. Шида, озеро Байкал, Мухорский залив;

- Ольхонский район, озеро Байкал, Мухорский залив, бухта «Зуун Хагун»;

- Ольхонский район, озеро Байкал, Мухорский залив, местность «Хужир-Нуга».

Купание в указанных водоемах является фактором риска для здоровья населения, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, специалисты не рекомендуют купаться в вышеперечисленных местах. Мониторинг качества воды водоемов Иркутской области продолжается.

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