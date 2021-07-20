250 тысяч рублей за моральный вред отсудил иркутянин у водителя, который не уступил ему дорогу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Иркутянин доказал в суде, что водитель не уступил ему дорогу, когда тот шел от остановки к трамваю. Из-за этого автомобилист наехал на пешехода и пострадавший получил перелом бедра. Помимо этого он получил моральный вред. Суд обязал виновника аварии выплатить компенсацию в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Судебный пристав-исполнитель Свердловского отделения судебных приставов Иркутска уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, разъяснил все последствия неисполнения решения суда в установленный законом добровольный срок. Должник не оплатил вред, в связи с этим, был привлечен к административной ответственности 4 раза, - рассказали в ведомстве.

Так помимо компенсации виновника аварии обязали выплатить штраф - 4 тысячи рублей. А на его земельный участок в Иркутском районе был вынесен запрет на регистрацию.

После этого мужчина выплатил задолженность в полном объеме. Пострадавший в ДТП иркутянин получил компенсацию морального вреда.

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