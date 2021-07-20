Сбросы Иркутской ГЭС увеличены 20 июля до 3200 м /с

Сбросы Иркутской ГЭС увеличены 20 июля до 3200 м³/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске в пятый раз за месяц увеличили сбросы с ГЭС. С сегодняшнего дня, 20 июля, сбросные расходы составят 3200 м³/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Мониторинг гидрологической обстановки осуществляется ежедневно в связи с изменением работы Иркутского гидроузла, ситуация находится на контроле из-за риска возможных подтоплений, - говорят спасатели.

Проводится работа с населением, все иркутяне, имеющие дачные дома на островах или в низинах предупреждены о складывающейся обстановке.

Причина увеличения сбросов – подъем уровня озера Байкал, в этом году отмечается высокая приточность. По прогнозам специалистов, в июле она будет выше нормы на 20-40%.

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