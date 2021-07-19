Пятилетнюю девочку нашли посреди озера на надувном круге в Забайкальском крае, ее родители бесследно исчезли

В Забайкальском крае в Железнодорожном районе продолжают искать родителей и родственников девочки, которую нашли посреди озера на надувном круге. Вечером 17 июля 5-летний ребенок плавал совсем один вдали от берега. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

- 17 июля в 5 часов вечера сотрудники ГИМС при патрулировании акватории озера Кенон в районе городского пляжа примерно в 500 метрах от берега обнаружили маленького ребёнка на надувном круге. Взрослых рядом не было. Пятилетняя девочка уже успела замёрзнуть, находясь долгое время в воде. Инспекторы незамедлительно подняли ребёнка на борт и доставили её на берег, - рассказали в ведомстве.

Родителей девочки найти не удалось и ее доставили на базу ГИМС. Ребенка отогрели и передали медикам скорой помощи. В настоящее время она находится в Краевой детской клинической больнице, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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